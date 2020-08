노원구, 2021학년도 수시·수능 전략설명회 개최

9월 4일 오후 7시 광운대 동해문화예술관 대극장에서 수시·수능 전략설명회 개최...사전예약제로 8월 17일 오전 10시부터 노원구청 홈페이지에서 선착순 접수

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 2021학년도 대학입학 수시모집 전형에 지원하는 수험생들을 위해 무료 입시설명회를 개최한다.

9월4일 오후 7시부터 9시까지 광운대 동해문화예술관 대극장에서 열리는 이번 입시설명회는 다양한 수시 전형에 대한 정보 부족을 호소하는 학부모와 수험생들에게 도움을 주기 위해 마련됐다.

설명회는 사전예약제로 운영, 8월17일 오전 10시부터 노원구청 홈페이지의 통합접수 클릭 후 로그인하여 신청할 수 있다.

진행은 노원구 자기주도학습지원센터 초빙 컨설턴트 김동진 소장이 맡는다.

주요 내용은 ▲2021학년도 수시지원의 특징 및 지원전략 ▲자기소개서, 면접, 논술 대비방안 ▲수능성적 향상을 위한 전략과 방도 등을 다룬다.

코로나19 방역을 위하여 전체 좌석 2005석의 25%인 500명으로 인원을 제한, 100% 사전예약제로 선착순으로 신청을 받는다.

설명회 당일은 마스크를 필수로 착용하여야 하며, QR코드 전자출입명부와 화상카메라, 체온계, 손소독제 등을 비치, 철저한 방역 속에서 진행한다.

아울러 6월18일부터 운영 중인 중 1~수험생 및 학부모 1대1 진로진학 컨설팅이 뜨거운 호응을 얻고 있다.

지난 7월31일까지 운영한 1차 상담은 예약접수 이틀만에 마감돼 높은 만족도 속에서 진행됐다.

이어 2차 상담을 8월 3일부터 시작, 노원구청 홈페이지에서 선착순으로 접수를 받고 있다.

노원구 자기주도학습지원센터 상담실에서 진행되며, 매주 월,화,수,목 오후 4시부터 상담자별 1시간 이내의 상담이 하루 5회 진행된다.

학부모와 학생들의 높은 관심으로 11월 일정까지는 모두 예약 완료, 12월30일까지 일정 중 아직 예약 가능한 날짜를 선택하여 신청할 수 있다.

입시설명회 및 1대1 진로진학 컨설팅 관련 자세한 사항은 노원구 자기주도학습지원센터 또는 노원구청 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

오승록 노원구청장은 “코로나19로 입시전형과 일정이 변화, 어느 때보다 입시 정보에 목마른 대입수험생과 학부모에게 이번 설명회가 본인에게 맞는 입시 전략을 세우는데 큰 도움이 될 것”이라며 “학부모와 수험생들이 좋은 성과를 거두었으면 좋겠다”고 말했다.

