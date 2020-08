CJ제일제당, ‘고메 바삭 튀겨낸 돈카츠’ 시장 1위 굳힌다

[아시아경제 최신혜 기자] CJ제일제당이 냉동 돈까스 시장 1위 굳히기에 나섰다고 14일 밝혔다. ‘고메 바삭 튀겨낸 돈카츠’의 디지털 광고와 소셜네트워크서비스(SNS) 마케팅을 통해 제품 인지도와 매출 확대를 꾀하고, 다양한 기획전과 이벤트를 통해 소비자 혜택 확대에 주력한다는 방침이다.

먼저 ‘슬기로운 의사생활’에서 큰 인기를 끌었던 아역배우 김준을 모델로 디지털 광고를 선보였다. ‘인생 맛집 그대로 집에서, 고메 카츠’, ‘나갈 필요 없이, 튀길 필요 없이’ 등의 메시지를 통해 집에서도 간편하게 전문점 수준의 맛을 즐길 수 있다는 제품 특장점을 담았다. 광고는 유튜브, 네이버 등 디지털 채널과 엘리베이터, 지하철 옥외광고 등에서 확인할 수 있다.

인플루언서를 활용한 SNS 마케팅도 적극적으로 펼친다. 제품의 메인 타겟이 유자녀 가구인 만큼 이들의 관심사에 맞춰 요리나 유아 인플루언서를 중심으로 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다. 더불어 CJ더마켓을 비롯해 쿠팡, 11번가 등 각종 온라인 플랫폼에서 기획전도 진행한다.

고메 카츠는 지난해 6월 출시된 이후 한달 만에 냉동 돈까스 시장에서 1위로 올라설 정도로 시장에 큰 반향을 일으킨 제품이다. 차별화된 연구개발(R&D)을 통해 겉은 바삭하고 속은 육즙이 곽 찬, 갓 튀겨낸 전문점 수준의 돈카츠를 집에서도 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 한 점이 주효했다.

조리 간편성도 인기에 힘을 보탰다. 고메 카츠는 개발 당시부터 소비자의 조리 편의성에 초점을 맞춰 기름 없이 에어프라이어에 간편히 조리할 수 있도록 제조 방식을 차별화했다. 이러한 특장점이 소비자들의 호평을 받았고, 정체된 시장을 성장시키며 시장 대표 제품으로 자리잡았다. 고메 카츠는 돈까스 전문점의 인기 메뉴인 통등심, 모짜렐라, 멘치, 꼬마돈카츠 등 4종으로 구성됐다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr