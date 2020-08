美 바이어들도 호평…LG 벨벳·V60 최고제품에 뽑혀

5G·듀얼스크린 카테고리에서 두 제품 뽑혀

[아시아경제 한진주 기자] LG전자의 5G 스마트폰 '벨벳'과 'V60 씽큐'가 미국 바이어들에게 호평을 받았다.

13일(현지시간) 미국의 가전·IT전문매체 트와이스 지는 '2020 VIP 어워드'에서 5G와 폴더블·듀얼스크린 분야에서 최고 제품으로 LG 벨벳과 V60 씽큐를 각각 선정했다. 트와이스 지는 2013년마다 가전·IT분야 최고 제품을 선정하고 있으며 현지 유통업계 바이어들이 평가에 참여한다.

LG전자는 지난해부터 지금까지 미국 시장에 총 3종의 5G 스마트폰을 출시했고 이 중 2종이 VIP 어워드에 선정됐다. LG 벨벳은 이달부터 미국에서 이동통신사들을 통해 순차 출시될 예정이다.

이날 LG전자의 스마트폰 2종을 포함해 ‘LG 시그니처 와인셀러’, ‘올레드 TV 3종’, ‘시그니처 키친 스위트’, ‘코드제로 A9’, ‘프로액티브 서비스’ 등 총 9개의 제품·서비스가 VIP 어워드에 선정됐다. LG전자는 가장 많은 제품을 수상한 업체에게 주어지는 '슈퍼 VIP 어워드'도 수상했다.

이철훈 LG전자 북미모바일영업담당(전무)은 "가장 치열한 경쟁이 펼쳐지는 미국 시장에서 제품을 직접 판매하는 바이어들로부터 제품 경쟁력을 인정 받은 데 의의가 있다"며 "빠르게 성장하고 있는 미국 5G 시장 공략을 위한 청신호"라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr