美 지난주 신규실업수당 청구 96만건(상보)

코로나19사태 발발 3월 중순이후 첫 100만건 이하 기록

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 지난주 미국의 신규실업수당 청구건수가 100만건 이하로 낮아졌다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 실업사태가 중요한 변곡점을 맞은 것으로 풀이된다.

미 노동부는 13일(현지시간) 지난주 신규실업수당 청구 건수가 96만3000건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 다우존스 집계 전문가 예상치 111만명에 비해 10만건 이상 낮은 것이다.

이는 전주에 기록된 청구건수 119만1000건에 비해서도 약 23만여명 가까이나 줄어든 수치다.

미국의 주간 신규실업수당 청구건수는 3월 넷째 주 687만건까지 치솟은 후 감소세를 보여왔지만 100만건 이하로 내려온 것은 이번이 처음이다.

2주 이상 실업급여를 신청한 건수도 1548만6000건으로 전주 1609만명에 비해 감소했다. 예상치는 1589만8000명이었다.

