[인터뷰] 유동균 마포구청장“상암지역 주택공급 마포구 및 지역 주민과 긴밀한 상의가 우선”

서부면허시험장, DMC랜드마크 부지 지역 발전 위해 4차 산업혁명 시대 위한 ‘성장거점’과 남북화해시대 대비한 ‘협력공간’으로 조성해야...지역 현실과 수요에 걸맞은 개발계획이 되도록 구민 의견 수렴할 것

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 지난 4일 정부가 발표한 ‘상암동 일대 6200가구의 주택 공급계획’ 관련 반대의견을 표명, 지역 주민 의견을 수렴하기 위해 마포구청사 광장에 임시 천막을 설치, ‘현장 구청장실’ 집무를 시작한 지 4일째 되는지난 13일.

‘현장 구청장실’에는 상암지역 주택공급 계획을 반대하는 지역 주민 수백여명이 다녀갔고, 일부는 구청장과 개별면담을 통해 자신들의 의견을 전하기도 했다.

상암지역 주민들은 지난 11일부터 ‘현장 구청장실’ 앞에서 교대로 1인 시위도 진행 중이다.

지난 4일 정부의 상암동 일대 주택공급 계획 발표 이후 유동균 마포구청장은 “정부가 부동산 문제로 겪고 있는 어려움을 충분히 이해하고, 부동산 가격 안정을 위해 신규 주택 공급을 늘려야하는 정부의 정책 기조에는 적극 공감하며 하루 빨리 부동산 가격이 안정을 되찾길 바란다”고 입장을 밝혔다.

그러나, 유 구청장은 “해당 정책이 마포구와 사전 협의 없이 일방적으로 발표된 것에 대해 우려와 아쉬움을 금할 수 없다”며 “국토부의 이번 일방적인 발표로 기존에 마포구에서 추진하고 있었던 여러 형태(공공주택 포함)의 주택 사업이 모두 중단되게 된 상황”이라고 안타까운 심정을 밝혔다.

또, “국토부가 이제라도 해당 지자체인 마포구와 마포구민 의견을 듣고 긴밀히 소통하며 사업을 추진해야 한다”고 의견을 피력했다.

특히, 유 구청장은 “정부 발표에 따라 상암동 전체 가구수(1만2800가구) 절반에 가까운 6200가구 주택이 공급되면 증가하는 인구로 교통 체증, 과밀 학급 문제, 각종 편의시설 부족 등 문제가 야기되고 그로 인해 주민의 고통이 심화될 것은 자명한 사실”이라며 “지역 주민도 교통, 교육 등 인프라 부족에 대한 사전 대책 없는 일방적인 계획 통보에 심각한 불만과 걱정을 표하고 있는 것”이라고 밝혔다.

또, “상암 지역에 대해 가장 잘 알고, 이 지역의 미래 청사진을 구상 중인 마포구와 사전에 충분한 협의가 필요하다”며 구는 적극적으로 협조할 준비가 돼 있으니 정부가 대화에 나서줄 것을 촉구했다.

이어, “서부면허시험장과 DMC랜드마크 부지는 디지털미디어시티(DMC) 라는 상암동의 당초 개발 취지에 걸맞도록 국가 및 지역의 미래 발전을 위한 자원으로 사용돼야 한다“고 강조했다.

특히, 상암동 서부면허시험장 부지는 서울의 미래 성장 동력과 일자리 창출을 선도해 나갈 ‘4차 산업관련 新 전략거점’ 및 남북화해시대를 대비한 ‘협력공간’으로 조성하기 위해 그간 마포구가 서울시와 지속적으로 협의하고 있었던 지역이었다.

유 구청장은 ”상암동 공공주택 개발 계획이 상암 지역은 물론 마포 주민에게 새로운 기회가 되는 미래 지향적인 방향으로 추진될 수 있도록 마포구와 구민의 의견을 꾸준히 정부에 전달하겠다“고 밝혔다.

유동균 구청장은 “생업에 종사하고 계신 주민들은 일과 시간에는 구청을 방문하기 힘든 점을 잘 알고 있다. 지역 주민 단 한분의 소중한 의견과 목소리도 놓치지 않기 위해 ‘현장 구청장실’에서 평일·휴일 업무시간을 정하지 않고 지역 현실과 수요에 걸맞은 개발계획이 되도록 구민의 의견을 수렴할 것”이라며 “이번 정부의 주택공급 계획관련 구청장에게 하고픈 말씀이 있는 주민들께서는 언제든지 편하게 ‘현장 구청장실’을 들러 구청장을 찾아주시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr