8월 내내 '상승 마감'…코스피 2430선 유지, 코스닥도 1%↑

지난 3일부터 13일까지 9거래일간 내내 '상승마감'

장중 상승폭 줄이긴해도 견고한 상승세

[아시아경제 오주연 기자] 국내 증시가 13일에도 상승 마감했다. 장중 상승폭을 일시 반납하는 등락은 있었지만, 상승 추세를 흔들만큼은 아니었다. 코스피는 지난 3일부터 이날까지 9거래일 연속 단 한번도 전 거래일 대비 하락 마감하지 않았다. 업종별, 종목별로 번갈아가며 상승하는 순환매 장세를 보이면서 지수는 꾸준히 오르고 있기 때문이다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.21% 오른 2437.53으로 상승 마감했다. 오전 장까지만해도 1%대 강세를 유지했던 장은 한때 -0.82% 하락하며 상승분을 반납하기도 했지만, 개인과 기관의 매수세에 힘입어 지수를 플러스(+)로 돌려놨다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 300 등락률 -0.51% 거래량 21,692,710 전일가 59,000 2020.08.13 15:30 장마감 close (-0.51%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 4,038,808 전일가 81,000 2020.08.13 15:30 장마감 close (-0.37%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 23,000 등락률 -2.73% 거래량 363,459 전일가 843,000 2020.08.13 15:30 장마감 close (-2.73%) 등은 하락했다. 또한 최근 가파르게 상승했던 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 4,000 등락률 -0.54% 거래량 961,061 전일가 741,000 2020.08.13 15:30 장마감 close (-0.54%)과 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 2,000 등락률 -1.16% 거래량 3,964,251 전일가 172,000 2020.08.13 15:30 장마감 close (-1.16%) 등도 차익 실현 매물이 나오면서 하락 마감했다.

반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 308,500 전일대비 6,500 등락률 +2.15% 거래량 1,736,641 전일가 302,000 2020.08.13 15:30 장마감 close 과 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 360,500 전일대비 6,500 등락률 +1.84% 거래량 1,112,423 전일가 354,000 2020.08.13 15:30 장마감 close 등은 각각 2.15%, 1.84%씩 상승했다.

수급별로는 개인이 1572억원, 기관이 1856억원어치를 순매수하며 지수 상승을 견인했고 외국인은 3572억원어치를 팔았다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 1.08% 오른 854.77로 상승 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 108,200 전일대비 4,300 등락률 +4.14% 거래량 7,737,869 전일가 103,900 2020.08.13 15:30 장마감 close (4.14%)와 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 23,600 등락률 +29.99% 거래량 10,257,310 전일가 78,700 2020.08.13 15:30 장마감 close (29.99%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 117,300 전일대비 3,000 등락률 +2.62% 거래량 832,968 전일가 114,300 2020.08.13 15:30 장마감 close (2.62%) 등이 올랐고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 273,700 전일대비 14,100 등락률 -4.90% 거래량 1,875,579 전일가 287,800 2020.08.13 15:30 장마감 close 은 4.90% 하락했다.

코스닥시장에서는 개인이 1691억원어치를 팔았고 외국인과 기관이 각각 1863억원, 136억원어치를 순매수했다.

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시는 미국 추가 경기부양책 합의 기대감 여전히 유효한 가운데 경제 회복 기대감 유입돼 투자 심리에 긍정적으로 작용했다"고 분석했다.

이 연구원은 "중장기 상승추세는 더욱 강해질 것으로 보이지만 단기적으로는 변동성 확대에 대비해야할 것"이라고 진단했다. 그는 "본격적인 실적개선, 실적 전망치 상향조정 등이 없다면 단기 밸류에이션 부담은 가중될 수 밖에 없다"면서 "이로 인한 변동성 확대 가능성은 높아지고 있다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr