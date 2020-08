'헬스걸' 권미진, 29일 결혼→임신 겹경사…웨딩화보 공개

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 결혼 소식을 전한 개그우먼 권미진이 임신까지 겹경사를 맞았다.

해피메리드컴퍼니 측은 13일 "권미진이 임신 초기로 내년 출산 예정이다"라고 밝히며 웨딩화보를 공개했다.

공개된 웨딩화보에는 권미진과 건설업계에 종사하는 예비신랑 김창배 씨의 모습이 담겼다.

또 김원효와 이승윤, 장기영, 류근지, 이종훈, 송영길, 이원석, 이성동, 조수현, 김혜선, 김장군 등 개그 동료들과 '헬스걸' 당시 권미진의 다이어트에 도움을 준 트레이너들도 들러리로 함께했다.

만난 지 6개월 만에 결혼을 결심한 권미진과 김창배 씨는 결혼식을 준비하는 과정에서 2세 소식을 맞았다.

권미진과 김창배 씨의 결혼식은 오는 29일 서울 강남구 엘리에나호텔에서 진행된다.

권미진은 KBS 25기 공채 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트'의 '헬스걸' 코너를 통해 50kg 가까이 체중을 감량해 화제가 됐다. 이후 9년째 요요없이 50kg대 몸무게를 유지하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr