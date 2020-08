속보[아시아경제 문채석 기자]

- 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 850 등락률 +4.11% 거래량 10,635,158 전일가 20,700 2020.08.13 15:15 장중(20분지연) close 2분기 실적 발표.

-2분기 연결 영업익은 3898억원…2분기 연속 흑자, 전년 동기 대비 흑자 전환.

-2분기 기준 3년 만에 흑자전환…2018년 -6871억원, 지난해 -2987억원.

-한전 "국제 연료가격 하락으로 연료비와 전력구입비 감소"

-연료비·전력구입비 2조5637억원, 전기판매수익 2221억원 감소.

-전력공급 필수운영비용 6611억원 증가.

-한전 "전력공급비용 최소화를 위한 경영효율화 지속 추진"

-한전 "합리적인 전기요금 체계 개편을 위해 노력"

