교원그룹, 상반기 교육사업 영업익 447억…"언택트 효과"

홈스쿨링 수요 증가

에듀테크 상품 판매 늘어

[아시아경제 김대섭 기자] 교원그룹은 비대면(언택트) 상품 판매 확대로 올해 상반기 교육사업부문 매출액이 5115억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

올 상반기 교육사업부문 매출액은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 수치다. 상반기 영업이익은 447억원을 기록해 전년 동기 대비 22.2% 증가했다. 올 2분기 교육사업부문 실적은 매출액과 영업이익이 각각 2566억원, 248억원을 기록했다. 전년동기 대비 각각 5.9%, 38.6% 증가했다.

교원그룹은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 홈스쿨링 수요 증가, 에듀테크를 비롯한 화상 관리서비스 상품 판매가 증가 영향이 교육사업부문 매출 호조를 이끈 것으로 분석했다.

올 상반기 레드펜 인공지능(AI) 수학 등을 이용하는 에듀테크멤버십 회원은 51만명을 넘어섰다. 상반기 에듀테크 매출액은 2587억원으로 교육사업부문 전체 매출의 50.6%에 달한다. 올 상반기 외국어 스마트 학습 브랜드 '도요새'의 신규 가입자는 전년 동기 대비 39% 증가했다. 상반기 도요새 브랜드 매출액은 1013억원을 기록했다.

교원그룹 관계자는 "코로나19 영향으로 휴원 및 휴교하는 어린이집과 학교가 늘어나면서 홈스쿨링에 대한 고객 요구가 높아졌고 발 빠르게 화상 학습을 강화한 것도 매출 상승을 견인했다"며 "첨단 기술을 보유한 국내외 스타트업과 협업을 통해 신상품 개발에 매진하고 있어 하반기는 물론 내년에도 실적 성장세를 이어나갈 전망이다"라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr