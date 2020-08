교보라이프플래닛, 보맵과 맞손…정기·암보험 2종 선봬

[아시아경제 오현길 기자]인터넷 전업 생명보험사 교보라이프플래닛생명보험은 인슈어테크사 보맵과 함께 제휴 상품 2종을 새롭게 선보였다고 13일 밝혔다.

이번에 출시한 상품은 ‘(무)라이프플래닛e정기보험Ⅱ’과 ‘(무)만기까지비갱신e암보험(해지환급금 미지급형)’ 2종이다. 기존 교보라이프플래닛에서 판매중인 상품 중에서 꾸준하게 높은 인기를 얻고 있는 상품을 선별해 보맵과 연계 판매하기로 결정했다.

해당 상품은 보맵에서 운영하는 보험 보장분석 서비스인 ‘보장핏팅서비스’를 통해 판매되며, 고객이 서비스 이용 시 추천 상품으로 노출되는 방식이다. ‘보장핏팅서비스’는 고객의 보험가입 현황을 분석하고, 기존 가입 보험상품과 보장내역을 기반으로 과부족 보장영역에 대한 최적의 상품을 추천해주는 서비스다. 고객은 ‘내보험조회’를 통해 필요한 상품을 합리적인 보험료로 손쉽게 만날 수 있다.

‘(무)라이프플래닛e정기보험’은 교보라이프플래닛 인기 상품으로 종신보험과 동일한 보장에 평균 보험료는 종신보험료의 약 20%에 불과해 많은 고객들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다. 보험가입금액 기준으로 최대 5억원까지 보장 가능하며, 보장이 꼭 필요한 기간만큼 원하는 대로 기간을 직접 설정할 수 있다. ‘(무)만기까지비갱신e암보험’은 기존 암보험의 장점만 모아서 만든 알짜 상품으로 처음 가입할 때 보험료 그대로 최대 100세 만기 시까지 보험료 인상 없이 안정적으로 보장 받을 수 있다.

