[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대구·울산·경남·경북 등 일부 지역의 산사태 위기 경보가 하향 발령됐다.

13일 산림청에 따르면 이들 4개 지역의 산사태 위기 경보는 전날 오후 6시 30분을 기해 ‘심각’에서 ‘경계’로 하향 발령됐다.

전국 호우특보와 경상지역 산사태 예보(주의보·경보)가 모두 해제되고 앞으로 예상되는 강우량이 감소하면서 산사태 발생 가능성이 낮아진 데 따른 조치다.

앞서 산림청은 지난 8일 낮 12시를 기해 제주도를 제외한 전국 16개 시·도의 산사태 위기 경보를 ‘심각’ 단계로 상향했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr