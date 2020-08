남원시, 비상체제 전환 민관 합동 수해복구 총력

통합자원봉사지원단 구성, 신속 복구 최우선

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 집중호우로 발생한 수해를 복구키 위해 민관이 적극 협력하며 빛나는 시민의식으로 모든 역량을 집중하고 있다.

12일 시는 지난 7일부터 9일까지 내린 집중호우로 발생한 농경지, 도로·하천, 주택 침수 등의 피해를 복구키 위해 비상근무 체제로 전환하는 동시에 통합자원봉사지원단을 구성했다고 밝혔다.

이와 함께 남원시자원봉사센터, 대한적십자사봉사회 남원시지회 등 40여 개 단체 5213명(누적)의 자원봉사자들을 비롯해 군부대, 농협 등 유관기관의 자원봉사자들이 수해복구를 위해 힘을 모으고 있다.

남원시자원봉사센터와 대한적십자사봉사회 남원지구협의회(이하 적십자사), 여성자율방범대, 남원여성의용소방대(이하 의소대)는 피해가 속출하기 시작한 지난 8일 새벽, 대피소에 있는 이재민을 위해 김밥과 주먹밥을 만들어 구호물품과 함께 배분했다.

또 적십자사에서는 이동급식차량을 지원해 이재민에게 식사를 제공하고 있으며, 자원봉사센터에서는 익산과 완주, 전라북도자원봉사센터의 이동급식차량을 추가 지원한다.

아울러 적십자사, 의소대, 포순이봉사단 등은 남원시와 적십자사, 전라북도 자원봉사센터와 진안군자원봉사센터의 이동세탁차량을 활용해 이재민의 이불 및 의류 세탁봉사 활동을 지속하고 있다.

7733부대도 트럭에 빨랫감을 수거해 부대에서 세탁한 뒤 이재민에게 전달하는 방식으로 봉사활동을 추진하고 있다.

또한, 전북도청에서는 이날 직원 350명이 금지면과 송동면, 노암동으로 이동해 침수된 가구, 농경지 복구 작업을 지원하고, 농협은행 전북본부, 남원세무서와 한국국토정보공사 남원지사, 거점스포츠센터, 새마을회, 남원시체육회 등도 봉사활동에 힘을 보탰다.

35사단 장병 700여 명이 수해복구를 위해 구슬땀을 흘리는 가운데 천마부대에서도 200여 명의 장병을 투입, 수해복구 작업이 한층 더 속도를 낼 수 있을 것으로 보인다.

이밖에도 개인과 단체의 자원봉사 지원이 이어지며, 시에서는 신속한 피해복구를 위해 적재적소에 배치할 수 있도록 노력하고 있다.

이환주 시장은 “역대급 집중호우로 인한 피해가 극심하지만 시민이 겪는 불편을 최소화할 수 있도록 신속한 복구가 필요하다”면서 “남원을 생각하는 한분 한분의 도움을 감사하게 생각하며, 신속한 복구로 결실을 맺을 수 있도록 더욱 더 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr