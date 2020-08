관광활성화 및 레저 사업자 소득창출 방안 과 공동마케팅 논의



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 합천군은 11일 관광 활성화 및 레저사업 부흥을 위한 레저 사업자 간담회를 개최했다.

이번 간담회에서는 댐 방류로 인한 수해 등으로 위축된 관내 레저 사업자들을 한자리에 모아 관광 활성화 및 레저 사업 소득 창출 방안 등 사업자들의 다양한 의견을 수렴하는 시간을 가졌다.

군은 간담회에서 나온 의견을 모아 마케팅 상품을 개발하고 이에 따른 레저 사업자들의 협조와 더불어 공동 연계할인 상품을 기획할 예정이다.

공기태 관광진흥과장은 “합천 관광의 큰 도움을 주시는 레저 사업자분들의 다양한 의견을 적극적으로 검토하겠다”며 “모든 의견을 모아 공동 상품 기획에 힘을 쓰고 관광객들이 즐겁게 합천의 레저를 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr