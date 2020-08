CGV 용산아이파크몰 오늘 휴업 "코로나19 확진자 방문"

"내일부터 정상영업 예정"

멀티플렉스 CGV는 용산아이파크몰 지점이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자의 방문으로 12일 휴업한다고 전했다. 이날 홈페이지에 “코로나19 확진자 방문이 확인돼 임시 휴업을 결정했다”면서 “방역을 마치고 13일부터 정상영업할 예정”이라고 밝혔다. 용산아이파크몰 지점을 제외한 다른 지점들은 정상영업 중이다.

