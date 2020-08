지분적립형 분양주택 '연리지홈' 공개…2028년까지 1만7000가구 공급

[아시아경제 김유리 기자] 서울시와 서울주택도시공사(SH공사)가 2028년까지 서울 시내 저이용 유휴부지 등 신규사업 대상지에 지분적립형 분양주택 '연리지홈' 약 1만7000가구를 공급한다.

SH공사는 12일 서울시청에서 연 기자설명회에서 3040세대 내집마련을 돕기 위해 개발한 분양주택 모델인 '지분적립형 분양주택' 브랜드 '연리지홈'을 포함, 신규 주택 브랜드 3개를 공개하며 이같이 밝혔다.

SH공사는 이날 연리지홈 도입으로 '생애주기별 맞춤형 주택공급 체계'가 마련됐다고 밝혔다. 공급방식별 브랜드도 체계화했다. ▲20~30대를 위한 청신호주택 및 청년창업 지원을 위한 도전숙 '에이블랩(ablab)' ▲30~40대 내집마련 실현을 위한 지분적립형 분양주택 '연리지홈' ▲50~60대 안정적 노후생활을 보장하는 연금형 주택 '누리재' 등이다.

연리지홈은 앞서 8·4 대책을 통해 발표된 지분적립형 분양 주택의 브랜드명이다. 예를 들어 분양가의 20~40%로 내집을 마련한 후 20~30년간 지분을 추가로 취득하는 새로운 공공분양제도다. SH공사는 "2019년부터 서울시와 함께 신혼부부와 30~40대 무주택 실수요자들의 내집마련과 취득 부담 완화를 위한 정책을 고민한 결과"라고 설명했다.

50~60대 장년층의 안정적 노후생활을 보장하는 연금형 소규모주택정비사업 브랜드 누리재도 이날 공개됐다. 자율주택정비사업에 참여하는 60세 이상 노후주택 소유자가 원할 경우 기존주택을 공공에 매각한 후 해당 부지에 건설되는 공공임대주택에 재정착하면서 매각 대금에 이자를 더해 10~30년 동안 연금으로 수령할 수 있는 모델이다. SH공사는 "연금형 소규모주택정비사업 월지급금 시뮬레이션 결과 종전 자산 지분이 작거나 비례율이 낮아 추가분담금을 낼 여력이 없는 고령자도 경제적 손실 없이 참여할 수 있는 것으로 나타났다"며 "자산평가액이 2억7700만원인 집주인이 30년 연금형을 선택할 경우 공공임대주택 재정착을 위한 보증금과 월 임대료를 선공제한 후 66만~77만원을 수령할 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.

'청신호 주택'과 더불어 20~30대를 위한 주택 에이블랩도 발표됐다. 1인 창조기업 및 예비창업자를 위한 직주일체형 창업지원주택인 '도전숙'의 시즌2로 선보이는 에이블랩에는 ▲캠퍼스타운 인근 창업 클러스터 조성 ▲자치구·대학·SH공사 3각 협력강화 ▲건설형 도전숙 사업참여 ▲'포스트 코로나'에 대비한 신규 평면개발 등이 포함될 계획이다.

SH공사는 제1호 에이블랩 공급을 위해 지난 달 노원구·서울과학기술대학교와 업무협약을 체결, '창업 클러스터 조성사업 모델'을 구축 중이다. 사무와 주거공간이 결합된 에이블랩 장점을 부각시키는 공간 계획과 언택트 트렌드를 적극 반영한 포스트코로나 대비 신규 평면개발도 7월 착수했다. 내년 부지·재원마련 및 2022년 공사착공도 계획하고 있다.

김세용 SH공사 사장은 "앞으로도 다양한 공공주택 모델을 구축할 것"이라며 "8·4 부동산 대책을 성공적으로 이행할 수 있도록 서울시·정부와 힘을 모을 것"이라고 말했다.

