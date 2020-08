빕스, 배달 전용 브랜드로도 만난다

[아시아경제 최신혜 기자] CJ푸드빌 빕스가 배달 전용 브랜드 ‘빕스 얌 딜리버리’를 공식 론칭한다고 12일 밝혔다.

빕스 얌 딜리버리는 빕스의 정통 스테이크와 샐러드의 퀄리티를 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 프리미엄 딜리버리 서비스 브랜드다. 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 위메프오 등 배달 서비스 플랫폼 및 매장 전화 주문으로 이용할 수 있다. 서비스는 수요가 많은 서초, 송파 지역을 시작으로 향후 순차적으로 확대 예정이다.

빕스 얌 딜리버리에서는 스테이크, 샐러드, 폭립, 파스타 등 빕스 시그니처 메뉴를 집에서도 맛있게 즐길 수 있도록 조리한 단품 메뉴와 피자, 파스타, 디저트 등을 알차게 구성한 세트메뉴를 선보인다.

대표 메뉴는 ‘빕스 얌그릴 스테이크’로 2008년 출시 이후 지금까지 이용 고객 5400만 명을 돌파한 ‘얌스톤 스테이크’를 배달에 최적화해 개발한 딜리버리 전용 메뉴다. 별도로 주문 가능한 미니 화로 ‘얌그릴’에 구우면 따끈한 스테이크를 즐길 수 있다. 빕스는 레스토랑 인기 메뉴 얌스톤 스테이크를 배달 시장에서도 시그니처 메뉴로 키우겠다는 계획이다.

이 외에도 훈제 연어와 부라타 치즈에 상큼한 레몬 드레싱을 곁들인 ‘빕스 연어&부라타 치즈 샐러드’, 수란의 진득함과 명란의 감칠맛을 더한 ‘수란톡 명란 까르보나라’, 시그니처 바비큐폭립과 피자, 파스타, 샐러드, 에이드를 풍성하게 즐길 수 있는 ‘바비큐 폭립 얌파티 세트’ 등을 만날 수 있다.

레스토랑의 편안하고 만족스러운 고객 서비스 경험을 느낄 수 있는 패키지도 눈길을 끈다. 맛있는 음식을 먹을 때의 행복한 미소를 위트 있는 로고로 표현하고, 빕스의 시그니처 컬러를 활용해 세련된 비주얼을 완성했다. FSC 친환경 인증을 받은 친환경 종이 포장재, 자연에서 쉽게 분해되는 식물성 친환경 잉크, 재사용이 가능한 다회용 가방 등으로 지속 가능성을 고려했다.

빕스는 2018년 6월 각종 나들이나 모임에서 즐기기 좋은 ‘파티 박스’를 출시하며 배달ㆍ테이크아웃 서비스를 시작했다. 레스토랑 인기 메뉴를 시간과 장소에 구애받지 않고 즐길 수 있다는 장점과, 다양한 구성, 합리적인 가격 등으로 입소문을 타며 높은 고객 호응을 얻고 있다. 빕스는 다양한 플랫폼 등장으로 한층 용이해진 배달 채널을 활용한 프리미엄 배달 서비스 브랜드를 본격 선보이며, 최근 급증한 배달 고객 수요와 급변하는 트렌드를 공략한다는 계획이다.

빕스 얌 딜리버리 론칭을 기념해 얌그릴을 정가 2만 5000원에서 대폭 할인된 9900원에 판매하는 이벤트를 진행한다. 얌그릴 뉴욕 스테이크, 얌그릴 스테이크 세트, 얌그릴 스테이크 얌파티 세트 주문 시 혜택을 받을 수 있으며, 선착순 100개 한정으로 조기 종료될 수 있다. 상세 내용은 빕스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

CJ푸드빌 관계자는 “고객과 대면하지 않고도 빕스의 서비스 마인드와 레스토랑 경험을 온전히 전달할 수 있도록 배달 서비스의 수준을 한층 업그레이드했다”면서 "전에 없던 프리미엄한 빕스 배달 메뉴를 특별 가족 외식, 오피스 회식, 다이어트식으로 다양하게 즐겨보길 바란다"고 말했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr