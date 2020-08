노원구 경춘선힐링쉼터·수락숲이랑 등 주말 개방

만 65세 이상 어르신 21명 채용...어르신에게는 일자리, 구민에게는 쉼터 제공

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 만 65세 이상 어르신을 채용해 마을공동체 공간 3개소를 주말 개방했다.

지난 8일 주말 문을 연 곳은 경춘선 힐링 쉼터(공릉2동), 수락숲이랑(상계1동), 꿈꾸는 상계5동 행복발전소(상계5동) 3개소다.

마을공동체 공간은 주민 누구나 이용 가능, 북카페, 아이돌봄방, 커뮤니티 공간 등을 자율적으로 이용할 수 있어 주민 만족도가 특히 높은 곳이다.

2015년 첫 개소 후 올해까지 13개소가 운영 중이며, 이후 주민들의 주말 개방 요구가 이어져왔다.

구는 이번 개방을 위해 만 65세 어르신 21명을 채용했다. 공간별로 6~9명의 어르신이 배치되어 시설관리 및 환경정비 등을 담당, 급여는 2020년 노원구 생활임금을 적용 받는다.

구 관계자는 “마을공동체 공간 주말 개방을 통해 어르신에게는 일자리를, 구민들에게는 쉼터를 제공하게 됐다”며 “많은 주민들의 이용을 부탁드린다”고 말했다.

