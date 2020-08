[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 11일 오후 2시 양천구청(목동동로 105) 4층 공감기획실에서 제20기 청소년구정평가단 위촉식에 참가, 평가단원을 격려했다.

제20기 청소년구정평가단은 양천구에 거주하는 초중고생 150명으로 구성되며, 위촉기간(2020년4월1일~2021년3월31일) 동안 구정과 관련된 다양한 아이디어를 제안하고 구정 평가에 참여한다.

이들은 지난 4월 1일부터 활동을 시작했으나 평가단 위촉식은 학업 기간 중임을 고려해 방학 기간인 8월 11일에 개최했다.

