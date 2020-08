"자신 있으면 보 파괴해 봐라" 친이계 가세한 4대강 효과 논쟁

이재오 "4대강 16개 보 안 했으면 나라 절반 물 잠겼을 것"

권성동 "文, 은근히 4대강 디스…파괴하고 결과 책임져 보라"

[아시아경제 임주형 기자] 일부 친이(친 이명박 전 대통령)계 인사들이 4대강 정비사업 덕분에 폭우 피해를 최소화했다고 주장하고 나서면서, 4대강 보의 홍수 예방 효과를 둘러싼 정치권 논쟁이 치열해지고 있다.

친이계 좌장으로 불린 이재오 전 의원은 11일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "제발 현장을 가 보고 말하라. 부동산 정책 실패를 4대강으로 호도하지 말라"라며 "이번 비에 4대강 16개 보를 안 했으면 나라 절반이 물에 잠겼을 것"이라고 주장햇다.

이명박 정부 당시 특임장관을 지낸 주호영 미래통합당 원내대표는 이날 '연합뉴스'와 통화에서 "4대강이 홍수에 도움이 되는지 안 되는지는 딱 눈으로 보면 모르나"라고 말하기도 했다.

친이계 의원인 권성동 무소속 의원도 이날 페이스북에 "가뭄과 홍수 예방에 자신 있으면 지금 즉시 4대강 보를 파괴하시라"라고 목소리를 높였다.

그는 "문 대통령께서 4대강 보와 홍수의 상관관계를 조사하라고 하시면서 은근히 4대강 사업을 디스했다"라며 "즉시 4대강 보를 파괴하고 그 결과에 책임을 지라. 이것이 4대강 보를 둘러싼 쓸데없는 논쟁을 종식하는 길"이라고 주장했다.

앞서 지난 10일 여야는 4대강 보의 홍수 방지 효과를 두고 설전을 벌인 바 있다.

이날 배준영 통합당 대변인은 논평에서 "장기적 관점에서 정부정책을 돌아봐야 한다는 목소리가 커지고 있다"며 "'4대강 보 해체'에만 열을 올리느라 정작 체계적이고 종합적인 물 관리 계획이나 하천정비 사업은 도외시했다는 지적에도 귀를 기울여야 할 것"이라고 밝혔다.

김종인 통합당 비상대책위원장은 이날 비대위 회의에서 "4대강 사업 자체에 대해 여러 말도 많았지만 홍수를 겪으면서 결국 그것도 잘못된 판단이 아니었나 생각할 수밖에 없다"고 했다.

반면 민주당은 야당의 이같은 '4대강 재평가' 움직임을 즉각 반박했다. 이미 감사원 감사를 통해 4대강 사업의 홍수 예방 효과가 없다는 사실이 수차례 드러났다는 것이다.

설훈 민주당 최고위원은 이날 당 최고위원회의에서 "4대강 사업은 감사원 감사에서 홍수예방 사업이 아닌 한반도 대운하 사업을 위한 사전작업 성격이 크다고 지적한 바 있다"며 "지천 지류 발생 홍수에 4대강 사업은 효과가 없기 때문에, 추진 때부터 환경단체들은 지천·지류 정비부터 해야 한다고 했다"고 지적했다.

한편 4대강 정비사업은 이명박 정부 시절 22조원의 예산을 투입해 추진된 사업이다. 해당 사업은 수자원 확보 및 홍수 예방을 위해 대형 보를 설치하고, 하천 바닥을 파내는 것을 골자로 한다.

그러나 지난 2013년 박근혜 정부, 2018년 문재인 정부 시절 두 차례 걸친 감사에서 사업의 홍수 예방 효과가 미미하다는 결론이 나오면서 실제 효과를 두고 논란이 불거지기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr