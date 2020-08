정의당, 심상정 '인증쇼' 논란에 "흙 묻은 옷' 사진 공개

[아시아경제 박형수 기자] 정의당 심상정 대표가 수해 복구 봉사활동 현장에서 옷차림이 깨끗한 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다가 '쇼' 논란으로 확대하자 정의당이 공식 반박에 나섰다.

정의당 김종철 선임대변인은 11일 "다수 시민께서 댓글로 재해 지원 관련 사진을 올리는 것이 부적절하다는 취지의 발언을 했다"며 "이를 받아들여 사진을 삭제한 것"이라고 해명했다.

이어 "심 대표 사진은 복구 활동 초기에 잠깐 찍은 것"이며 "실제 복구지원 활동에 참여한 당직자는 복구 활동에 경황이 없었다"고 말했다.

김 대변인은 이어 "옷과 장화가 깨끗하다는 지적이 나오면서 (사진을) 삭제했다는 보도는 사실과 동떨어진 기사"라고 덧붙였다.

정의당은 심 대표 사진을 추가로 공개했다.

