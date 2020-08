한전KPS, 안산시와 수소시범도시 사업추진

"대규모 연료전지 발전소 건립도 모색"

[아시아경제 문채석 기자]발전설비 정비 전문회사인 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 1,550 등락률 +5.25% 거래량 801,517 전일가 29,550 2020.08.11 15:30 장마감 close 가 안산시와 '수소 시범도시' 건설 관련 위·수탁 계약을 맺고 수소 산업에 뛰어든다고 밝혔다.

11일 한전KPS에 따르면 사업은 국토교통부 공모사업으로 선정돼 2022년까지 290억원이 투입된다.

수소 생산부터 저장, 이송, 활용까지 전 주기의 수소 생태계를 구축하는 사업이다.

한전KPS는 수소 시범도시 조성의 특화 요소인 '수전해 수소 실증사업' 수행을 한다.

사업을 통해 시화호의 조력발전을 활용해 탄소를 배출하지 않는 수소를 생산·활용하게 된다.

한전KPS는 재생에너지를 활용한 수전해 기술을 적용해 수소 경제 확산에 기여할 것으로 본다.

그린수소를 활용한 '수소 연료전지 발전소 건립 타당성 용역'도 한다.

아울러 향후 안산시와 대규모 연료전지 발전소 건립을 추진하는 등 수소 사업 본격화 방안도 모색할 계획이다.

한전KPS 관계자는 "수소 산업은 경제·산업적 파급 효과가 크고 에너지 자립에 기여하는 미래성장동력 사업"이라며 "발전을 포함한 전력설비 전 분야에 걸친 기술 인프라를 활용해 정부의 수소 경제 활성화 정책에 동참할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr