동명대, 소프트웨어 UCC 공모전 시상

SW중심대학사업단, 대학 2팀 중·고등 5팀 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 SW중심대학사업단(단장 조미경)이 시행한 ‘찾아라! 미래교육의 핵심 SW의 매력! UCC 공모전’에서 대학부 2개팀, 중고등부 5개팀을 선정해 시상했다.

대학부에서는 동명대 은소수 팀이 ‘4차 산업혁명시대에서 SW교육의 중요성’란 주제로 4차 산업혁명시대 SW의 중요성을 인지시키고 사회 핵심인재를 양성하기 위해 SW관련학과에서 이루어지는 교육 내용 및 졸업 후 직업군 안내로 4차 산업혁명시대에 대응할 수 있는 역량 준비 방안을 제시해 대상으로 뽑혔다. 동명대 총장상과 상금 100만원을 받았다.

중고등부에서는 동수영중(SWAI팀)과 부산중앙여중(초톡초톡팀) 팀이 혁신상을 수상해 SW중심대학사업단장상 및 50만원의 상금을 받았다.

수상작들은 SW중요성 및 SW의 필요성에 관한 내용을 재치있고 알기 쉽게 표현했다.

수상작은 동명대 SW중심대학사업단 및 SW관련학과 홍보를 위해 활용되고, SW중심대학사업단 홈페이지를 통해 차례로 공개된다.

이 대학 SW중심대학사업단이 주최한 이번 공모전은 4차 산업혁명시대 개인·국가·기업의 경쟁력 핵심요소 SW의 중요성을 인지하고, 미래 SW인재가 될 중고등학생에겐 대학 내 SW전공학과의 역할, 교육 내용, 졸업 후 직업군 조사를 통해 진로 탐색의 기회를 제공하고자 기획됐다.

이번 공모전에는 대학부 4건, 중고등부 10건 등 총 14개 작품이 출품됐다. 주제연관성과 참신성, 완성도, 적합성 등 4가지 구분으로 평가했다. 외부산업체 전문가와 대학교수 등 5인의 평가위원이 심사를 진행했다.

조미경 단장은 “재학생들은 SW중요성을 다시 한번 인지해 미래 인재가 되기 위한 준비의 기회로 삼기 바란다”고 말했다.

중고등학생에겐 “SW관련 학과 조사를 통해 미래 SW관련 직업을 꿈꾸는 학생들에게 많은 정보 조사가 이루어졌을 것”이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr