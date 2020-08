거창군, '주민주도 마을 만들기' 우수사례 선정

균형발전위원회의 지자체 시상과 사업비 추가지원



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 '주민주도 마을 만들기 사업'이 대통령 직속 국가균형발전위원회에서 진행한 균형발전사업 평가에서 우수사례로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 평가는 전국 지자체를 대상으로 지난 3월과 6월 서류심사를 거쳐, 7월 우수사례 발표 및 현장실사를 했으며, 거창군을 포함한 전국 10개 시군이 선정됐다.

거창군은 주민주도 마을 만들기 추진체계의 우수성과 민·관의 중간조직인 마을 만들기 지원센터를 설립해 사업의 지속성을 확보한 점이 높은 평가를 받았다.

우수 사례로 선정된 지자체는 균형발전위원회의 지자체 시상과 사업비 추가지원의 성과보수를 준다.

국가균형발전위원회 주도로 시행되는 우수사례집 발간 및 배포를 통해 우수사례의 성공비법과 이야기를 중앙 및 전국 지자체와 공유함으로써 성공한 모델로서의 파급효과가 기대된다.

구인모 거창군수는 "이번 성과는 행정과 주민이 함께 만들어온 거창군의 단계별 주민주도 마을 만들기가 인정받은 결과이며, 앞으로도 사업 활성화를 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다

한편 군은 지난해 농림축산식품부 행복마을 만들기 경연에서 북상면 빙기실 마을이 전체 1위로 대통령상을 받기도 했다.

