인천시, 공공부문 온실가스 전년 대비 3.4% 감축…올해 감축목표 초과 예상

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 올해 상반기 공공부문 온실가스 목표관리 추진 결과, 1만 1237t의 온실가스를 배출해 지난해 상반기(1만 1639t) 대비 3.4%(402t)을 감축했다고 11일 밝혔다.

이는 외부감축사업 인증 실적 및 탄소포인트제 감축 실적을 포함한 올해 온실가스 감축률을 산정한 결과다.

시는 태양광 개선 사업과 시설물 자동제어 프로그램 개선 공사 등을 통한 에너지 절감이 온실가스 배출량 감축에 큰 영향을 미친 것으로 분석했다.

상반기 추세대로 온실가스를 감축하게 되면 올 하반기는 지난해 감축률 51.1% 보다 5.2%가 늘어난 56.3%의 감축률을 보여 올해 감축목표인 30%를 초과 달성할 것으로 예상된다.

공공부문 온실가스 목표관리제는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'에 따라 2011년부터 시행됐다.

공공부문 대상기관이 소유·임차 사용하는 건물과 차량의 에너지(전기·도시가스·유류 등) 사용으로 배출되는 온실가스 감축을 위해 목표관리를 받는 제도를 말한다.

인천시는 시 본청, 직속기관 및 사업소 등 총 43곳을 대상으로 매년 환경부에서 설정한 감축목표 기준(2007~2009년 평균 배출량 대비 30% 감축)을 달성하기 위해 힘 쓰고 있다.

최근 환경부가 발표한 2019년도 공공기관 온실가스 목표관리 결과 인천시는 51.1%의 감축률을 달성해 전국 광역자치단체 중 1위를 기록했다.

인천시 관계자는 "GCF 사무국 등 15개 국제기구가 입주해 있는 기후변화 대응 선도 도시인 만큼, 공공기관 건물에 시설물 자동제어 프로그램 개선 공사를 확대 시행하는 등 2050년 탄소중립(Net-Zero)을 목표로 기후변화에 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

