화순군, 21일까지 ‘마을활동가’ 모집

전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 21일까지 마을공동체혁신센터에서 마을공동체를 설계하고 주민과 마을의 면역을 키우는 마을활동가를 모집한다고 11일 밝혔다.

마을공동체혁신센터는 마을행복백신V1 마을활동가 10명을 모집, 내달부터 오는 10월까지 마을활동가의 역량을 키우는 교육 프로그램을 진행한다.

마을활동가들은 마을공동체혁신센터가 운영하는 총 8회에 걸친 이론, 실무, 현장 교육을 수료한 후 내년부터 마을공동체 활동을 지원할 예정이다.

교육은 ▲마을활동가의 역할 ▲마을공동체 이해 ▲고창 책마을 해리 이대건 촌장 특강 ▲마을미디어 등을 주제로 진행된다. 80% 이상 교육에 참여하면 수료할 수 있다.

마을행복백신V1(마을활동가)의 주요 역할은 마을 내 소통 촉진, 마을공동체 활동 지원 사업 지원 등으로 지역의 주민자치와 공동체 활동을 지원한다.

신청자격은 마을 활동에 관심이 있는 군민이면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 오는 21일까지 마을공동체혁신센터를 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

