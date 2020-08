집중호우 피해농가 방문, 수해복구에 구슬땀 흘려



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 바르게살기운동협의회와 바르게살기운동 여성봉사회는 집중호우로 피해를 본 여성회원 삼류 마을 김 모 씨 가구를 방문해 수해복구 작업을 했다고 11일 밝혔다.

이날 작업에는 바르게살기운동 함양군협의회 회원 20여명이 참여했으며, 토사물 제거, 물품 정리, 가재도구 세척 등에 힘을 보탰다.

박영식 회장과 윤정란 여성회장은 “이번 호우로 피해를 보신 모든 분이 하루 속히 일상생활로 돌아오기를 바란다”며 “복구 활동이 마무리되는 날까지 꾸준히 봉사활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr