합천군, 홍수피해 민관군 동원 복구 총력

간부 공무원 휴가 취소, 복구 작업에 모든 행정력을 집중



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지난 7~8일 집중호우에 따른 홍수피해가 집중된 율곡면과 쌍책면에 민·관·군 합동 수해 피해 긴급복구 지원반을 현장에 투입했다고 11일 밝혔다.

이날 군은 본청 공무원 150여명, 자원봉사 300여명, 군병력 60여명 등 500여명을 율곡면, 쌍책면 수해현장에 급파했다. 간부 공무원들에겐 휴가를 취소하고 복구 작업에 모든 행정력을 집중토록 했다.

또한, 피해 상황을 실시간 파악해 응급복구할 수 있도록 인력지원 전담반을 구성, 복구가 완료될 때까지 신속하게 지원할 방침이다.

이날 투입된 긴급복구 지원반은 각 마을로 배치돼 침수된 주택과 마을회관 등을 정리하고 상수도 및 도로피해 복구, 전기공급 재개 등의 작업을 진행했다.

11일 군에 따르면 지난 6일부터 3일간 평균 300mm 정도의 집중호우와 홍수로 인해 율곡면과 쌍책면에 ▲주택침수 80여 채 ▲농경지 침수 435ha ▲하우스 300동 ▲가축 폐사 3500두 등 막대한 재산피해가 발생한 것으로 분석되고 있다.

문준희 합천군수는 “호우피해로 시름에 잠긴 군민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 피해복구 지원에 최선을 다하겠다”며 침수피해 복구를 위한 군민들의 적극적인 동참을 호소했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr