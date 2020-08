장성군, 호우로 인한 ‘수해 쓰레기’ 신속 처리

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 지난 10일부터 오는 21일까지 ‘수해 쓰레기 집중 수거·처리 특별기간’으로 지정하고 수거 차량, 집게차, 굴삭기 등 각종 장비와 인력을 투입해 수해 쓰레기를 신속 처리한다고 11일 밝혔다.

군은 각 읍면 소재 폐기물 집하장, 공터 등을 임시적환장으로 지정해 수해 쓰레기를 쉽게 배출할 수 있도록 조치하는 한편, 신속한 수거를 위해 수해 쓰레기의 경우 한시적으로 분리배출을 하지 않아도 전량 수거·처리할 방침이다.

아울러 집중호우로 관내 도로에 밀려온 흙·모래를 처리하기 위해 매일 6시간씩 노면청소차를 운행하는 등 비산먼지 최소화에도 힘쓰고 있다.

작업은 장성 진출입로, 주요 관광지, 읍면 시가지 등 차량 운행이 많고 시급한 장소부터 순차 진행된다.

유두석 장성군수는 “이번 집중호우로 피해를 입은 군민들이 희망을 잃지 않도록 피해 복구에 행정력을 집중하고 있다”며 “수해 쓰레기 또한 신속히 처리하여 쾌적한 환경을 회복하겠다”고 말했다.

