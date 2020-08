창원시, 기초자치단체 전국 최초 ‘기록원’ 조성

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 기초자치단체 최초로 ‘창원기록원’을 건립한다고 11일 밝혔다.

기록원은 성산구 중앙동 159-1번지 일원 대상공원 내에 건립될 것으로, 지하 1층, 지상 2층 전체면적 3800㎡ 규모로 지어질 계획이다.

기록원은 연 접지에 건립 추진 중인 ‘창원 산업·노동·역사박물관’과 유기적인 연계 협력을 통해 핵심 문화기관인 ‘아키비움(Archiveum), (Archives, 기록관) + Museum(박물관)’으로 조성돼 학술·연구·교육 등의 정보를 제공할 것이다.

또한 시는 서고 면적 3000㎡를 확보해 4개 청사 11개 서고에서 나눠 보관 중인 중요기록물 93만9497권과 향후 15년간 생산될 비전자 기록물 41만2500권을 수용하고, 2018년 경남기록원 개원 이후 이관된 1248권을 재이관 받아 보관하게 된다.

아울러 창원시정연구원에 설치된 창원학연구센터와 협업도 진행된다.

허성무 창원시장은 “기초자치단체 최초로 우리 창원시가 영구기록물관리기관을 건립함으로써 ‘창원기록’에 대한 인식 변화에 큰 의미가 있을 것”이라고 말했다.

