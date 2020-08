[아시아경제 이민지 기자] 알루코 알루코 001780 | 코스피 증권정보 현재가 3,480 전일대비 800 등락률 +29.85% 거래량 836,805 전일가 2,680 2020.08.11 13:39 장중(20분지연) close 는 11일 풍문 또는 보도에 대한 해명을 통해 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 21,000 등락률 +2.92% 거래량 860,441 전일가 720,000 2020.08.11 13:39 장중(20분지연) close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 500 등락률 +0.27% 거래량 1,360,583 전일가 186,000 2020.08.11 13:39 장중(20분지연) close 에 전기자동차 배터리 부품을 공급하기 위한 기본계약을 체결한 사실이 있다고 공시했다.

기본계약은 부품공급계약에 대한 발주사와 거래를 위해 제반사항을 정하는 계약으로 발주사의 요청에 의해 수량과 시기는 변동될 수 있다고 설명했다.

끝으로 삼성SDI와의 신제품 개벌 테스트는 아직 진행되지 않았다고 해명했다.

