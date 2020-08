최고 1억짜리 침대…프리미엄 침대에 지갑 여는 고객들

신세계百 강남점, 4대 명품 침대 모은 팝업스토어

프리미엄 침대 매출 30%성장

[아시아경제 차민영 기자] 프리미엄 침대 수요가 늘어난 가운데 신세계백화점 강남점이 세계 4대 명품 침대를 모은 침대 팝업스토어를 연다고 11일 밝혔다.

신세계백화점에 따르면 최근 집에서 휴식을 즐기는 시간이 늘어나면 가격에 주저 없이 지갑을 여는 고객들이 늘고 있다. 실제 백화점 올 상반기 프리미엄 침대 실적은 전년 같은 기간보다 30%가까이 올랐다.

이에 이달 팝업으로 선보이는 ‘히프노스’는 100년이 넘는 역사를 자랑하는 영국 브랜드로 엘리자베스 여왕의 침대뿐 아니라 영국 왕실 로얄 패밀리들이 거주하는 모든 왕궁과 거주지에 공급한다. 또한 자연 재료를 사용해 영국 침대 회사 최초로 탄소 발생 제로를 지켰다. 히프노스는 이번 강남점 팝업에서 신혼부부들에게 인기가 많은 매트리스와 프레임을 세트 구매 시 최대 30% 할인한다. 기존 구매 고객에게는 재구매 시 20% 할인 혜택을 준다.

‘바이스프링’은 1901년 영국에 설립된 브랜드로 스프링,내구재, 매트리스커버 등침대 일체를 생산한다. 또한 최고 등급의 매트리스를 제작하기 위해 최소 5년 이상 경력자만 만들도록 했다. 지난 2011년 영국 윌리엄 왕자가 결혼 당시 바이스프링 침대를 주문 제작해 유명세를 치렀다.

‘덕시아나’는 스웨덴 최초 매트리스 회사다. 기존 침대보다 3배 이상의 촘촘한 연결식 코일스프링을 사용해 인체 체중을 분산시켜 체형에 맞는 편안함을 가져다 준다. 특히 영화감독 스티븐 스필버그가 25개의 매트리스를 사용하고 있고, 레오나르도 디카프리오 등 할리우드 스타들이 애용하는 침대로도 유명하다.

‘해스텐스’ 침대는 1952년 스웨덴 왕실납품업체로 선정돼 현재까지 공급하고 있으며 시그니처인 블루 체크는 최고 프리미엄 침대의 상징으로 통한다. 19세기 중반부터 자연에서 나오는 울코튼, 말총 같은 천연 소재만을 사용해 10년 이상 경력 장인이 320시간 동안 수제작한다. 가격은 2000만원대부터 시작해 최대 1억원을 호가한다.

한편, 신세계백화점 하남점에서는 고객들이 직접 매트리스에 누워볼 수 있는 체험형 공간을 별도로 마련했다. 유명 침구브랜드인 에이스, 시몬스, 템퍼 등이 준비됐다. 대표 상품은 퀸 사이즈 기준 에이스 침대 로얄 에이스의 라인인 RA400 435만원,시몬스 대표 모델인 윌리엄 398만원, 템퍼 오리지널 엘리트 390만원 등이 있다.

박성주 신세계백화점 생활팀장은 "숙면에 대한 관심에 프리미엄 침대를 찾는 고객이 늘어나 4대 명품 침대를 한 자리에서 직접 체험해 볼 수 있게 했다”며 앞으로도 점점 커지는 슬리포노믹스 시장에서 지속적으로 수면 콘텐츠를 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

