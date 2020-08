집중호우 피해 복구에 네이버 15억·카카오 20억 기부

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 카카오가 폭우로 인해 피해를 입은 수재민들을 돕기 위해 성금을 기부했다.

네이버는 11일 수재민과 지역사회를 돕기 위해 '사회복지공동모금회'에 성금 15억원을 기탁한다고 밝혔다.

네이버 관계자는 "그간 산불,태풍,질병 등 국가적 어려움이 발생할 때마다 이를 극복하기 위한 노력에 동참했다"면서 "이번에도 성금 뿐 아니라 네이버의 플랫폼·기술 등을 통해 수해 복구에 적극 참여할 것"이라고 밝혔다.

네이버의 온라인 기부포털 '해피빈'은 전국재해구호협회와 함께 오는 31일까지 이번 호우 피해 구호를 위한 모금활동을 진행한다.

카카오도 희망브리지 전국재해구호협회에 10억원을 기부한다고 밝혔다. 김범수 카카오 의장은 10억원에 해당하는 개인 보유 주식을 기부한다.

카카오는 성금 기탁과 함께 전국재해구호협회와 '호우피해 긴급 모금' 관련 모금함을 개설했다.

카카오는 카카오톡 채널, 카카오 비즈보드 등의 플랫폼을 통해 더 많은 이용자들이 집중 호우 피해 극복을 위한 후원에 동참할 수 있도록 할 계획이다. 카카오의 기부금은 기업 재단 '카카오 임팩트'를 통해 전달된다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr