김종인 "19일 광주 간다…그간 호남에 너무 무관심"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 11일 "19일 광주 (5·18 민주묘지)를 갈 계획"이라며 "호남 민심을 듣겠다"고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오전 국회 의원회관에서 기자들과 만나 "그동안 통합당은 지나칠 정도로 호남에 대해 관심을 표명하지 않았다"며 이 같이 말했다.

그는 "당을 새로 운영하는 과정 속에서 호남 민심을 파악할 생각"이라며 "그 사람들이 통합당에 어떤 생각을 갖고 있는지를 들어봐야 광주를 비롯해 호남에 대한 통합당의 대책을 수립할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 전날 김 위원장은 역대급 폭우로 피해를 입은 전남 구례를 방문해 민심을 살폈다. 동행한 주호영 원내대표는 이틀 연속 구례에서 수해 복구를 돕고 있다. 오는 19일 광주를 갈 경우 일주일 만에 또 다시 호남을 찾게 되는 셈이다. 통합당 지도부는 5·18 민주묘지를 참배한 후 별도의 대국민 메시지를 발표할 계획이다.

김 위원장은 호남에서 지지율이 6%포인트 가량 오른데 대해선 "통합당은 계속 호남에 관심을 갖겠다는 얘기를 할 것"이라며 평가를 아꼈다.

그는 산 비탈길에 설치한 태양광 설비로 산사태 피해가 커졌다는 당 내 주장에 대해선 "(태양광 설비가) 무너지고 산사태가 나는 어려운 상황을 겪지 않았나"라며 "태양광 자체가 나쁘다는 것이 아니라 어디에 설치하느냐에 따라 사고를 예방할 수도 있었다는 것"이라고 말했다.

문재인 대통령이 전날 청와대에서 수석·보좌관 회의를 주재해 "주택 시장이 안정화되고 집값 상승세가 진정되는 양상을 보이기 시작했다"고 말한 것과 관련해선 "그건 대통령 혼자의 생각"이라고 비판했다. 김 위원장은 "대통령 혼자 안정됐다고 얘기할 수 없다"며 "일반 국민들이 판단할 것"이라고 지적했다.

