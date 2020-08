김근식 "김조원 퇴장, 文 레임덕 전조…靑, 영 안 선다"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 11일 인사도 없이 청와대를 떠난 김조원 전 민정수석에 대해 "항명을 넘어 레임덕 전조"라고 분석했다.

김 교수는 11일 페이스북을 통해 "김 수석의 뒤끝있는 마무리를 보니까 정말 청와대에 대통령의 영이 제대로 안서는 모양"이라며 이같이 말했다.

그는 "사표제출 이후 열린 수보회의에 참석도 안하고, 참모들 단톡방에서도 탈퇴하고 결국 수석 교체 발표에도 청와대에서 소감 한 마디없이 사라진 셈이 되었다"며 "이 정도면 항명을 넘어 레임덕 시기의 무질서한 모습에 가깝다"고 지적했다.

김 교수는 "비서실장이 청와대 다주택자 매각을 공개지시한 것이 결국 화근이 된 건데, 사실 그같은 지시가 끝까지 관철되지 않는 것부터가 청와대의 영이 제대로 서지 않은 반증"이라며 "2005년 노무현 정부 당시 청와대 집단사표 제출 때는 실장과 수석들이 대통령 참석한 수보회의에 사표를 제출했고 즉시 대통령이 두 명의 수석만 수리하고 마무리했다"고 말했다.

그는 "이번처럼 3일 넘게 대통령의 묵묵부답에 참모들의 우왕좌왕과는 달랐다"며 "김 수석의 뒤끝작렬한 퇴장 모습이 결국은 청와대의 이상기류와 대통령의 영이 잘 서지 않는 조기 레임덕 증후군을 보는 것 같아서 찜찜하다"고 꼬집었다.

