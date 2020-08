"추격형 경제에서 선도형 경제로" 디지털 뉴딜반 1차 회의 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 디지털 뉴딜 관계부처와 뉴딜 주요과제를 집행하는 유관기관장이 참여하는 디지털 뉴딜반을 구성하고 11일 영상회의 방식으로 제1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

디지털 뉴딜반은 지난 7월 14일 발표된 '한국판 뉴딜 종합계획'을 체계적으로 이행하기 위해 14개 부처, 14개 유관기관으로 구성됐다. 격주 개최를 원칙으로, ▲부처별 사업 추진현황 및 향후 계획, ▲사업 추진 상의 애로사항, ▲민간투자 활성화 방안, ▲법제도·규제개선 과제 발굴, ▲부처별 협업 필요사항 등을 논의할 계획이다.

이날 회의에서는 향후 디지털 뉴딜반 운영계획을 공유한 뒤, 부처별 3차 추경사업 추진현황과 사업 추진상의 애로사항 등을 점검했다. 또한 한국정보화진흥원, 정보통신산업진흥원 등 유관기관들과 디지털 뉴딜 사업의 원활한 추진 및 정보공유를 위한 업무협약(MOU)도 체결했다.

최기영 과기정통부 장관은 “디지털 뉴딜은 피할 수 없는 시대적 흐름인 4차 산업혁명과 디지털 대전환에 대한 소극적 대응을 넘어서, 적극적으로 미래를 개척하고 선도해 나가기 위한 국가발전 전략”이라며, "세계 최고 수준의 ICT 인프라와 제조기술, 다양한 서비스 등의 강점을 살려 추격형 경제에서 선도형 경제로 거듭날 수 있도록 사업관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.

