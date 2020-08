경북도, 공식 블로그 누적 방문자 1000만명 기념 이벤트

댓글 남긴 참가자 추첨 선물

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 10일 공식 블로그 '경상북도 보이소'의 누적 방문자가 1000만명을 달성했다고 11일 밝혔다.

도 공식 블로그는 지난 2011년 5월 개설된 이후 매월 방문자가 꾸준히 증가해 최근에는 월 평균 20만명(일 평균 6500명)이 찾고 있다. 도민의 생활과 직결된 여러 정책정보를 비롯해 문화, 관광,축제, 특산물 등 전 국민을 대상으로 유용하고 알찬 정보들을 제공하고 있다.

특히, 최근에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 언택트 여행지 등 콘텐츠가 국내 최대포털인 네이버 메인에 노출되면서 일평균 1만명 이상의 방문자를 기록하는 등 인기를 얻고 있다. 70명의 SNS 기자단이 직접 기획하고 취재한 콘텐츠를 통해 도민이 직접 참여해 다양한 정보를 제공하는데도 주력하고 있다는 게 경북도의 설명이다.

경북도는 이와 관련, 온라인 이벤트를 10일부터 개최한다. 블로그 이벤트 게시물에 축하 댓글을 남기면, 추첨을 통해 소정의 경품을 제공한다.

이철우 도지사는 "SNS가 새로운 미디어로 자리잡은 지금 블로그 누적 방문자 1000만명 돌파는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 블로그를 통한 경북의 다양한 소재를 발굴해 모든 세대가 함께 소통하는 디지털 문화공간으로 만들어 나가겠다"고 전했다.

한편, 경북은 뉴미디어 트렌드에 발맞춰 페이스북, 인스타그램 등 다양한 채널을 통해 도민과 소통하고 있다. 유튜브 '보이소 TV'는 현재 구독자수가 7만명을 넘겨 광역자치단체 중 구독자 수 2위를 기록하고 있다.

