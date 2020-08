◇실장급

▲ 사무처장 박상희

◇국장급

▲ 대변인 김진해 ▲ 기획조정관 김회수 ▲ 개인정보정책국장 강유민

◇과장급 전보

▲ 기획조정관 혁신기획담당관 강대현 ▲ 기획조정관 심사총괄담당관 원세연 ▲ 개인정보정책국 신기술개인정보과장 김직동 ▲ 개인정보정책국 자율보호정책과장 신종철