무주군의회, 용담댐관리단에 댐 방류 침수피해 항의 방문

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주군의회(의장 박찬주)가 10일 한국수자원공사 용담댐관리단을 찾아 용담댐 방류에 따른 무주군 피해에 대하여 항의하고 재발 방지를 요구했다.

용담댐은 지난 8일 오전 10시 경 초당 1,500톤을 방류하던 것을 같은 날 오전 11시부터 초당 3,200톤으로 방류량을 늘렸고, 이로 인해 용담댐 하류인 무주읍과 부남면에 집중하여 하천 범람에 의한 주택?도로?농경지 등 침수피해가 속출했다.

무주군의원들은 “용담댐관리단에서 댐 방류량을 급작스럽게 큰 폭으로 늘리면서 무주군 내 금강하천 유역의 피해가 확대됐다”며, “7일부터 지속적으로 폭우가 쏟아져 급격한 댐 수위상승 또한 예견되었을 것이므로 미리 적은 양부터 방류량을 늘렸더라면 급작스러운 대량 방류로 인한 피해를 막을 수 있었을 것”이라 지적했다.

박찬주 의장은 “우리나라의 여름철 폭우는 어제 오늘 일이 아닌데 이번 상황에 적절히 대처하지 못한 용담댐관리단의 조치에 깊은 유감을 표한다.”며, “피해에 대한 배상과 호우 관련 피해의 재발 방지를 위한 예방대책을 철저히 수립하라.”고 요구했다.

