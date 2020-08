이재명 "문재인 대통령 부동산 정책 의지 적극 실천하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 문재인 대통령의 부동산 정책 의지를 적극 실천하겠다고 밝혔다.

이 지사는 10일 페이스북에 올린 '대통령의 부동산정책 의지를 경기도에서 적극실천하겠습니다'라는 글을 통해 "문재인 대통령께서는 오늘 청와대 수석보좌관 회의에서 정부가 책임지고 '주거정의'를 실현해 나가겠다고 재천명했다"며 "실수요자는 확실히 보호하고 투기는 반드시 근절시키겠다는 원칙과 의지를 다시 한번 강조했다"고 평가했다.

이어 "대통령께서는 이 자리에서 '공공임대주택을 중산층까지 포함해 누구나 살고 싶은 '질 좋은 평생주택'으로 확장할 것'이라는 뜻을 밝혔다"며 "이는 경기도가 지난 7월22일 제안한 30년 거주 '기본주택' 정책 보다 더 진일보 한 훌륭한 정책이고, 1370만 (경기)도민과 함께 환영한다"고 덧붙였다.

이 지사는 특히 "경기도의 '기본주택'은 무주택자 누구라도 도심 역세권에서 30년 이상 주거 안정의 권리를 누릴 수 있게 하는 데 목표를 두고 있다"며 "주택의 면적과 품질도 중산층이 충분히 만족할 있는 수준으로 공급된다"고 설명했다.

또 "기본주택 공급확대는 공포 수요를 줄여 부동산 시장 안정과 국민의 주거안정에 크게 이바지할 것"이라고 전망했다.

그는 아울러 "대통령께서는 '중저가 1주택 보유자들에 대해 추가적으로 세금을 경감하는 대책도 검토하겠다'는 의지를 밝혔다"며 "여러 번 제안했다시피, (부동산)시장 정상화 목적의 증세라면 비정상(다주택, 비거주주택)에 대한 강력한 증세만큼, 정상(실거주용 1주택)에 대한 충분한 배려가 있어야 저항집단이 최소화되고 증세 명분은 강화돼 정책집행 효과는 커진다"고 공감을 표했다.

이 지사는 끝으로 "중저가 1주택 보유자에 대한 세금 경감은 정부의 부동산 증세 저항을 줄이면서 부동산 시장 안정화에 필요한 1%의 적확성을 보완할 것"이라며 "앞으로 경기도는 '실수요자는 확실히 보호하고 투기는 반드시 근절시키겠다'는 대통령의 철학과 의지를 경기도에서 실천하며, 투기근절과 도민 주거 안정에 앞장서겠다"고 약속했다.

