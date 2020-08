클렌징 제품→마스카라, 이번주 뷰티 신상[뷰티新]

클라랑스·클리오·토니모리·라비다·뉴컬러·휘아

[컬처&라이프부 최정화 기자] 클라랑스의 썸머 페이셜 키트와 토니모리 그린티 4종, 뉴컬러의 클렌징 2종, 희아의 비누 등 스킨케어 신제품과 클리오의 마스카라와 라비다의 립밤까지 이번 주도 다양한 뷰티 신제품이 출시됐다.

클라랑스 '썸머 페이셜 케어 세트'

클라랑스가 'UV+ 안티-폴루션 데이 스크린 멀티 프로텍션' 정품과 베스트셀러 점보 샘플로 구성된 '썸머 페이셜 케어 세트'를 선보인다.

클라랑스 'UV+ 안티-폴루션 데이 스크린 멀티 프로텍션'은 여름의 시티 라이프를 위한 필수품이다. SPF50/PA++++의 강력한 필터와 독자적인 공해방지 복합체 성분이 자외선과 대기오염으로부터 피부를 안전하게 보호한다. 클라랑스 'UV+ 안티-폴루션 데이 스크린 멀티 프로텍션' 정품 하나의 가격으로 베스트셀러 점보 샘플 3종을 받을 수 있는 특별한 기회다.

토니모리, 자연 유래 성분으로 더 착해진 ‘더 그린티 트루바이옴 4종’ 출시

스트리트 컬처 브랜드 토니모리가 자연 유래 성분으로 더 착해진 ‘더 그린티 트루바이옴 4종’을 출시했다.

기존 베스트셀러 ‘더 촉촉 그린티’ 라인에서 더욱 업그레이드하여 리뉴얼된 ‘더 그린티 트루바이옴 4종’은 기존 남해의 발효 녹차 청태전 함유 제품에서 보성 녹차 추출물과 자연 유래 성분 함량을 높였다.

EWG 그린등급 원료를 사용한 ‘더 그린티 트루바이옴 4종’은 수분을 품은 보성의 녹차 추출물과 피부의 수분을 케어해주는 트루바이옴™을 함유했다. 뿐만 아니라 피부를 타이트닝하게 케어해주는 너도밤나무싹 추출물과 맑은 피부로 가꾸어주는 황산앵초추출물도 주요 성분으로 들어갔다.

또한, 제품을 다 사용 후 라벨지를 가볍게 뜯어내고 흐르는 물에 헹구어 버릴 수 있는 ‘친환경 수분리 라벨’을 적용하여 분리 배출에 더욱 용이하도록 만들어졌다.

클리오, 누적 판매량 58만개 돌파한 ‘킬래쉬 마스카라 3호’ 추가 출시

스트릿 컨피던스를 지향하는 메이크업 브랜드 ㈜클리오가 누적 판매량 58만개를 돌파한 ‘킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라’의 신규 호수 3호 ‘매끈 볼륨’을 10일 출시하며 마스카라 라인업을 강화한다.

?한 올 한 올 깔끔한 컬링으로 인기를 끈 ‘킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라’는 부드러운 젤 포뮬라 베이스와 깔끔하게 마무리되는 왁스 성분이 만나 뭉침·떡짐 없이 처음 바른 그대로 픽싱되어 짱짱한 볼륨감을 자랑하는 제품으로, 특히 새롭게 출시된 3호 ‘매끈 볼륨’은 촘촘한 커브 브러쉬로 짧고 숱이 적은 속눈썹도 풍성하게 연출 되도록 도와준다.

뿐만 아니라 클리오 ‘킬 래쉬 수퍼프루프 마스카라 3호’는 물에 강한 포뮬러로 땀과 유분에도 가루 날림과 번짐이 적어 무더운 여름철 날씨에도 오랜 시간 깔끔한 컬링을 유지한다.

라비다, 루미너스 솔루션 페탈 컬러 립밤 출시

코리아나화장품의 대표 브랜드 ‘라비다’가 메마른 입술 케어를 위한 보습 효과는 물론 자연스러운 컬러감을 선사하는 ‘루미너스 솔루션 페탈 컬러 립밤’을 출시했다.

새롭게 선보이는 ‘라비다 루미너스 솔루션 페탈 컬러 립밤’은 해바라기씨오일, 시어버터, 무궁화나무껍질추출물 등의 식물 유래 영양 보습 성분을 함유해 들뜨는 입술 각질을 잠재워주며, 매끈한 보습 코팅막을 형성해 촉촉함을 오래도록 유지해 준다.

이에 더해 끈적임 없이 워터리한 감촉으로 녹아드는 멜팅 밤 텍스처가 부드럽게 발려 광택감을 선사하고, 인위적인 핑크톤이 아닌 건강한 혈색을 닮은 컬러가 입술에 생기를 더해준다. 여러 번 덧발라도 탁하지 않은 은은한 컬러감으로 필요에 따라 발색 정도를 조절해 사용할 수 있는 것이 특징이다.

뉴스킨 코리아, ‘뉴컬러 클렌징 신제품 2종’ 출시

글로벌 뷰티·헬스케어 기업 뉴스킨 코리아의 메이크업 브랜드 뉴컬러(NU COLOUR)가 클렌징 수플레와 포인트 메이크업 리무버를 출시했다.

클렌징 수플레는 클렌징과 각질 케어를 동시에 할 수 있는 원스텝 클렌징 밤이다. 잔여 메이크업과 노폐물을 지우는 동안 각질 케어와 마사지까지 한 번에 해결할 수 있다. 포인트 메이크업 리무버는 짙은 메이크업도 깨끗하게 지우면서 부드럽게 부담 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다. 흔들어 사용하는 워터&오일 2층 제형으로 피부 진정 성분이 풍부한 어린 녹차수 함유로 예민한 눈가, 입가에도 부드럽게 사용할 수 있다.

휘아 X 동구밭, 협업으로 탄생한 '천연비누 3종' 첫 선

미디어커머스기업 '브랜드엑스코퍼레이션'의 위생습관 브랜드 '휘아(WHIA)'가 사회적 기업 ‘동구밭’과 손잡고 천연비누 3종을 출시했다.

이번 신제품은 일상에서 과도하게 사용되는 화학물질 대신 천연 오일을 사용한 약산성 비누와 저온숙성(CP)비누로 제작된 것이 특징이다. 휘아의 천연비누는 색상과 용도에 따라 각각 다른 특장점을 지니고 있는데, 이름처럼 청량한 민트색의 '쿨한비누'는 시원함과 데오드란트 효과가 있는 멘톨을 함유하고 있어 두피 속 열을 진정시켜주고, 악취제거에도 효과적이다.

휘아의 첫 번째 공유가치창출 활동으로 기획된 이번 프로젝트는 발달장애인 고용 소셜벤처 '동구밭'과의 협업을 통해 진행됐다. 제품 전량을 '동구밭'에서 생산해 발달장애인의 일자리 및 사회적 가치를 동시에 창출했다는 평을 받고 있다.

'동구밭'은 장애인과 비장애인이 함께 자연과 공존할 수 있는 일상으로 회복하기 위해 발달 장애인 근속 문제를 해결하고, 친환경 라이프 스타일 제품을 만들고 있는 사회적 기업이다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr