속보[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 "올해 10월 공시가격 현실화와 함께 중저가 주택 대상 재산세율 인하 방안을 발표할 예정"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 기자간담회를 열고 "실거주 목적의 1세대 1주택자 보호하겠다"며 이같이 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr