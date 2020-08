광진구, 온라인으로 듣는 예비부부교실 운영

비대면 온라인 교육 진행…컴퓨터, 휴대폰 등으로 실시간 수강...22일과 29일 광진구건강가정·다문화가족지원센터에서 예비부부의 행복한 첫걸음 지원하기 위한 ‘온라인 예비부부교실’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19로 외부 활동을 하지 못하는 구민들을 위해 온라인으로 실시간 진행되는 다양한 강의를 마련한다.

먼저 구는 오는 24일부터 28일까지 초등학교 5학년~중학교 1학년 학생을 대상으로 코딩을 활용해 그림을 그려보는 ‘예술과 융합된 코딩교육’을 운영한다.

이번 강의는 ‘광진혁신교육 지역소재 대학연계 프로그램’ 일환으로 세종대와 연계해 방학을 맞은 학생들에게 양질의 교육을 제공하기 위해 마련, 세종대 이종원 소프트웨어학과 교수 등이 1일 2시간씩 총 5일간 강의를 진행한다.

모집인원은 25명이며, 참여를 원하는 학생은 오는 21일까지 광진구청 홈페이지에서 접수하거나 교육지원과로 문의하면 된다.

이와 함께 오는 22일과 29일 광진구건강가정·다문화가족지원센터에서 예비부부의 행복한 첫걸음을 지원하기 위한 ‘온라인 예비부부교실’을 운영한다.

강의는 1일 4시간씩 총 이틀간 진행, 내용은 ▲DISC검사(성격유형검사)를 통한 서로의 차이 이해하기 ▲행복한 커플 대화법 ▲결혼의 의미 및 결혼준비 체크리스트 ▲결혼 설계하기 및 재무관리 등 예비부부가 서로를 이해하고 체계적인 결혼준비를 할 수 있도록 구성됐다.

참여 대상은 결혼을 앞두거나 관심이 있는 미혼 커플 15쌍으로 오는 17일까지 건강가정·다문화가족지원센터 홈페이지에서 신청하면 된다.

김선갑 구청장은 “코로나19로 인해 활동을 하지 못하는 구민들을 위해 다양한 온라인 강의를 운영하고 있다”며 “컴퓨터나 휴대폰으로 손쉽게 강의를 수강할 수 있으니 참여, 의미있는 시간 보내시길 바란다”고 말했다.

