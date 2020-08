광주 동구, 13~14일 금남공원서 ‘평화의 소녀상’ 헌화행사장 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 동구(청장 임택)는 오는 14일 일본군 ‘위안부’ 피해자 기림의 날을 맞아 금남공원에 있는 ‘평화의 소녀상’에서 13일과 14일 주민들이 자유롭게 헌화할 수 있는 헌화행사장을 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 ‘기림의 날’ 행사는 코로나19로 다중이 집합하는 공식 기념행사는 생략하고 사회적 거리두기를 지켜가며 자유롭게 헌화행사로 진행된다.

특히 일본군 ‘위안부’ 여성인권 문제 및 전쟁 상황 속 불법적으로 자행된 여성폭력 문제를 함께 공유해 보는 시간으로 마련되며, 학생들에게는 우리가 반드시 기억하고 고민해야 하는 역사로 ‘기억과 교육의 시간’에 중점을 두고 운영할 계획이다.

금남공원 행사장은 평화의 소녀상 뒤편으로 대형 현수막을 설치하고 기림의 날 국가기념일 지정 사유 및 연혁 소개, 그리고 故김학순 할머니 최초공개 증언내용을 실었다.

또 평화의 소녀상 주변을 일본군 ‘위안부’ 피해자를 상징하는 노란 나비 조형물 등을 설치해, 오는 12일부터 14일까지 아픔의 역사를 기억하는 추모장소로 활용할 계획이다.

임택 동구청장은 “故김학순 할머니는 용기 있는 증언으로 많은 피해자 할머니들의 고통과 아픔을 세상에 알렸다”며 “이번 기림의 날 헌화행사를 통해 아프지만 반드시 기억해야 할 역사로, 그 날의 진실을 되새기고 올바른 역사의식을 갖는 귀중한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

