중국, 홍콩 현역 의원 전원 임기 1년 연장 될 듯

SCMP 소식통 인용, 선거 연기에 따른 의회공백 막기 위한 조치



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 홍콩 입법회(의회) 선거 1년 연기에 따른 홍콩의 입법공백을 막기 위해 전체 현역 의원들의 임기를 1년 연장할 방침인 것으로 전해졌다.

10일 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 한 소식통은 "중국 입법기관인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회가 11일 홍콩 현역 의원 전원이 추가로 1년간 의원직을 유지할 수 있도록 하는 결의안을 지지할 전망"이라고 말했다.

소식통은 "캐리 람 홍콩 행정장관이 중국 정부에 현역 의원 전원의 임기연장을 건의했고, 중국 정부가 이를 고려해 결정했다"면서 "의원들은 (홍콩기본법 준수와 관련한) 선서 등 특정 절차를 거친 뒤 임기연장이 가능해질 것"이라고 말했다.

앞서 전인대 상무위원회는 지난 9일 회의에서 홍콩 입법회 의원 임기 연장 관련안건을 논의했으며, 오는 11일 선거 연기와 관련한 지시를 발표할 예정이다.

이에 따라 차기 선거 출마자격을 박탈당한 현역 의원 4명도 1년간 추가 임기를 채울 수 있는 길이 열릴 전망이다.

앞서 홍콩 선거관리위원회는 지난달 30일 앨빈 융 공민당 주석, 데니스 궉 의원등 현역 의원 4명과 조슈아 웡을 포함한 12명의 민주파 인사들에 대해 차기 선거 출마 자격을 박탈한 바 있다.

또 홍콩 당국은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 우려된다며 9월 예정됐던 선거를 1년 연기했다.

난카이대 홍콩문제 전문가 리샤오빙은 "정치적 이유로 숙청할 경우 선거 연기 결정의 정당성을 훼손할 뿐이며, 비판 세력에 공격거리를 줄 것"이라면서 "모든 의원에게 홍콩기본법 준수 선언서에 서명ㆍ선서하도록 하는 게 합리적"이라고 말했다.

