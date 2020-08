[아시아경제 이정윤 기자] 심야에 택시를 잡으려던 여성을 묻지마 폭행한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남경찰서는 폭행 혐의로 A씨를 불구속 입건했다고 10일 밝혔다.

A씨는 지난 8일 오전 0시 40분께 지하철 7호선 논현역 인근에서 택시를 잡으려던 여성의 얼굴을 주먹으로 때리고 달아난 혐의를 받는다. A씨는 피해 여성과는 모르는 사이이며, 범행 당시 술에 취한 상태였던 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 범행 경위와 추가 피해 여부 등에 대해 조사를 진행하고 있다.

