[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 ㈜창억과 상호 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

지난 6일 열린 업무협약식에는 ㈜창억의 임철한 대표이사와 김봉철 대외협력처장, 조삼래 대외협력부처장, 박창욱 학사운영팀장 등이 참석했다.

이날 조선대학교와 ㈜창억은 업무협약을 통해 공동의 발전과 번영을 위해 상호 노력하기로 했다.

또 조선대학교 교직원 및 학생이 ㈜창억 직영점(동명점·중흥본점) 이용 시 제휴 할인 제공 등에 합의하고 긴밀한 협력관계를 이어가기로 약속했다.

