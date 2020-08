통합당, '권언유착' 의혹 한상혁 방통위원장 검찰 고발

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 이른바 '권언유착' 의혹을 받고 있는 한상혁 방송통신위원장을 검찰에 고발한다.

통합당은 10일 오후 대검찰청 종합민원실에 한 위원장을 방송통신위원회법, 직권남용, 위계에의한 업무방해죄, 국가공무원법 위반 혐의로 고발하는 고발장을 제출한다고 밝혔다.

박성중 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 간사와 조명희, 허은아 과방위원이 참여한다.

앞서 통합당은 민변 출신 권경애 변호사의 폭로를 바탕으로 한 위원장의 권언유착 의혹을 제기한 바 있다. 주호영 통합당 원내대표는 이날 비상대책위원회 회의에서 "방송은 공정이 생명이고, 방통위와 위원장은 훨씬 더 엄격한 공정성, 정치적 중립성을 요구하는 자리인데 한 위원장의 위법한 언행이 권 변호사의 폭로로 일부가 드러났다"며 "더불어민주당은 조속히 과방위를 열어 긴급 현안질의에 응할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.

