음주운전 개그맨 노우진, 검찰에 기소 의견 불구속 송치

[아시아경제 유병돈 기자] 음주운전을 하다 적발된 개그맨 노우진(40)씨가 검찰에 넘겨졌다.

서울 영등포경찰서는 술에 취한 채 운전을 한 혐의(도로교통법상 음주운전)로 노씨를 기소 의견을 달아 검찰에 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 노우진은 지난달 15일 야간 시간대에 서울 영등포구 올림픽대로에서 술에 취한 채 운전을 한 혐의를 받고 있다.

적발 당시 노우진의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준의 수치였으며, 동승자는 없었던 것으로 조사됐다.

노우진은 적발 이틀 후인 지난달 17일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 프로필에 사과문을 게재하고 "변명의 여지 없이 이번 일은 명백하게 제 잘못된 행동이었으며 절대 있어서는 안 되는 일이었다"고 반성의 뜻을 밝힌 바 있다.

노우진은 KBS 2TV '개그콘서트'의 인기 코너 '달인'에서 개그맨 김병만(45)의 수제자 역할로 인기를 끌었다.

