제40회 은평대상 후보자 선정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 구정발전을 위해 헌신적으로 노력하고 지역의 명예를 높인 구민에게 수여하는 ‘제40회 은평대상’ 수상 후보자를 찾아 나선다.

‘은평대상’은 1981년 제정된 이래 은평구민이 받을 수 있는 가장 권위 있는 상으로 선정된 수상자는 성명과 생년월일을 동판에 새겨 구청에 영구 보존, 그 동안 39회까지 11개 단체 145명이 수상했다.

시상부문은 효행상, 봉사상, 경제인상, 아름다운 기부상, 특별상 등 총 5개 부문이며, 후보자 추천은 주소지 관할 동장, 구의원, 기관·단체장, 개인(은평구 거주 20세 이상의 세대주 10인 이상의 연서 필요)이 추천할 수 있다.

올해 제40회를 맞는 은평대상은 8월3일부터 8월21일까지 후보자 추천을 받아 전문가로 구성된 ‘은평대상 공적심사위원회’의 엄격한 심사를 통해 선정하게 된다.

시상은 10월 8일에 예정된 ‘은평구민의 날 기념식’에 수여한다.

김미경 은평구청장은 “은평대상은 은평구민에게 주어지는 가장 값지고 영예로운 상”이라며 “우리 구 발전을 위해 헌신한 분들과 지역사회를 따뜻하게 밝히는 숨은 주역들을 찾아낼 수 있도록 구민 여러분들의 적극적인 추천을 부탁드린다”고 말했다.

