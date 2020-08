[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 6일 작은사랑나눔운동본부(대표 이남숙)로부터 한돈1Kg 100개(110만원 상당)를 전달받았다.

구는 전달받은 후원품을 동 주민센터를 통해 지역 내 복지사각지대와 취약가구 100세대에 전달할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “일상생활에 꼭 필요한 물품을 기부 해주시는 작은사랑나눔운동본부에 감사드린다”며 “이렇게 꾸준한 나눔 실천은 더불어 따뜻한 복지중랑을 실현하는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

